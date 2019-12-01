Российский боец-насильник получил пояс из рук школьника, который спас девочку от изнасилования

В России состоялся необычный боксерский бой – боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел на ринг против бодибилдера Михаила Кокляева. Но не только это оказалось странным в этот вечер.

Напомним, бой закончился еще в первом раунде, когда Емельяненко отправил соперника в нокаут.

Как это было: Емельяненко эффектно нокаутировал Кокляева в первом раунде: видео

Особенностью этого события стало то, что чемпионский пояс (хотя чемпиона чего?– прим. ред.) вручал десятиклассник из Иркутска Вячеслав Дорошенко. 23 ноября он спас девочку после похищения. Школьница возвращалась домой, когда ее подстерег неизвестный мужчина. Он спросил ее что это за улица, после того как она повернулась к нему спиной, затащил ее силой в машину и увез. Свидетелем этого и был Вячеслав Дорошенко. Он позвал на помощь другого мужчину. Они догнали автомобиль и вытащили девочку оттуда. Нападавшему удалось скрыться, однако вскоре его задержала полиция. По версии следствия, нападавшим оказался 48-летний местный житель, ранее судимый за совершение преступлений сексуального характера.

Именно за это спасение школьника позвали на бой в Москву, где он и вручал пояс Емельяненко. Но ирония этой ситуации в том, что Емельяненко в свое время отсидел в тюрьме за изнасилование. 1 апреля 2014 года он изнасиловал 26-летнюю домашнюю работницу, после чего был объявлен в розыск. 19 мая 2015 года он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Александр Емельяненко отбывал наказание в Борисоглебской колонии общего режима. Однако уже 24 ноября 2016 года Емельяненко вышел на свободу.

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Вот и выходит, что школьник, который спас девочку от предполагаемого изнасилования, вручал награду спортсмену, который в свое время за изнасилование отсидел.