Российский боксер, который очень хотел боя с Усиком, может завершить карьеру

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев (32-2, 23 КО) может завершить карьеру летом.

Об этом рассказал менеджер боксера Вадим Корнилов.

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Решение Усика отказаться от титула было предсказуемым, поскольку давно было известно о намерениях украинца перейти в супертяжелый вес. Сейчас ждем решения WBA. С большой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона. Именно такой вердикт организации мы ожидаем, и в августе Денис проведет защиту титула или в России, или в Англии. Есть вероятность, что этот бой станет последним в карьере Лебедева,

– цитирует слова Корнилова "Р-Спорт ".

Спорт 24 писал, что 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО). Усик в своем Instagram объявил о решении отказаться от пояса WBA.

К слову, за свою карьеру 39-летний Денис Лебедев одержал 32 победы при двух поражениях.

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