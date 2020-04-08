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Российский боксер неожиданно заговорил о реванше с Владимиром Кличко

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Володимир Кличко та Олександр Повєткін / Спорт-Експрес

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) признался, что хотел бы провести реванш с украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).

Про це він розповів у прямому ефірі Instagram промоутерської компанії "Світ боксу".

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Поки немає бажання кинути бокс. Хочеться боксувати, виступати, йти в бій. Якщо говорити, з ким більше хотілося б провести реванш, то з Володимиром Кличком. Але я не залишаю надій, що і з Джошуа ще зустрінуся. Однак мій найскладніший бій у кар'єрі – з Марко Хуком,
– сказав Повєткін.

Бій Володимир Кличко – Олександр Повєткін відбувся в жовтні 2013 року в Москві. Тоді українець переміг одноголосним рішенням суддів і захистив чемпіонські пояси WBA Super, WBO, IBF в суперважкій вазі.

Олександр Повєткін 7 липня Манчестері проведе бій з "тимчасовим" чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом (27-1, 18 КО).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Новости России Владимир Кличко Спорт Бокс
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