Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе
Сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн сообщил, что, скорее всего, украинец вернется в ринг 18 мая в США.
В интервью ESPN Хирн отметил, что в соперники Усику хочет подписать бывшего претендента на мировые титулы в хэвивейте россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО).
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Бой Усик – Поветкин станет центральным событием вечера бокса в Чикаго, а в андеркарте этого поединка планируется громкий бой между Келли Брук (38-2, 26 КО) и Джесси Варгасом (28-2-2, 10 КО).
Усик может в третий раз встретиться с боксером из России. На раннем этапе карьеры Александр нокаутировал Андрея Князева, а в июле прошлого года в Москве судейским решением прошел Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Белью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр пока планирует подняться в супертяжелый вес.
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