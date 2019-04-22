Российский футболист получил жуткую травму в чемпионате Испании: видео

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Денис Черышев
Денис Черышев / GETTY IMAGES

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев получил жуткую травму в ходе первого тайма матча чемпионата Испании против "Бетиса".

В одном из эпизодов футболист сборной России неудачно наступил и не смог продолжить игру.

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Россиянин избежал разрыва связок – у Дениса диагностировано растяжение. В ближайшее время полузащитник пройдет углубленный медосмотр.

В 27 матчах сезона-2018/19 Денис Черышев забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

"Валенсия" же выиграла матч против "Бетиса" со счетом 2:1. В турнирной таблице чемпионата Испании "летучие мыши" сейчас на 5 месте.

Валенсийцев 2 и 9 мая ждут игры с "Арсеналом" за выход в финал Лиги Европы. В четвертьфинале "летучие мыши" одолели "Вильярреал". "Арсенал" же выбил итальянское "Наполи".

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Теги: Спорт Футбол
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