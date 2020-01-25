Российский хоккейный тренер избил клюшкой 10-летнего мальчика – видео инцидента

Тренер академии российского "Авангарда" Игорь Николаев применял жесткие методы воспитания подопечных.

Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало видео, на котором Игорь Николаев бьет 10-летнего мальчика клюшкой по голове, а затем грубо бросает его на лед.

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Инцидент произошел в Балашихе в филиале академии "Авангарда". Филиал был открыт в августе 2019 года.

Клуб сначала устранил Николаева от работы. А потом и вовсе уволил с "Авангарда". Хотя были родители, которые просили оставить специалиста и называли это "советскими методами воспитания".

Игорь Николаев начал карьеру тренера в 2005 году в команде новокузнецкого "Металлурга-2". Также он тренировал команду "Ермак" в ВХЛ.