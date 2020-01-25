24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Российский хоккейный тренер избил клюшкой 10-летнего мальчика – видео инцидента

93 Читати новину українською
Хоккейный тренер Игорь Николаев / Фото из открытых источников

Тренер академии российского "Авангарда" Игорь Николаев применял жесткие методы воспитания подопечных.

Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало видео, на котором Игорь Николаев бьет 10-летнего мальчика клюшкой по голове, а затем грубо бросает его на лед.

Смотрите также: Юный российский хоккеист грубо сбил соперника, а второго отправил в нокаут во время матча

Хоккейный тренер избил ребенка в России: смотрите видео

Инцидент произошел в Балашихе в филиале академии "Авангарда". Филиал был открыт в августе 2019 года.

Клуб сначала устранил Николаева от работы. А потом и вовсе уволил с "Авангарда". Хотя были родители, которые просили оставить специалиста и называли это "советскими методами воспитания".

Игорь Николаев начал карьеру тренера в 2005 году в команде новокузнецкого "Металлурга-2". Также он тренировал команду "Ермак" в ВХЛ.

Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
сегодня
12254
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Новости Спорта Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:10 Бывшая звезда чемпионата Украины по баскетболу Арчибальд неожиданно умер в 39 лет
Юрій Семенюк 12
сегодня 15:47 Российский хоккейный тренер избил клюшкой 10-летнего мальчика – видео инцидента
Юрій Семенюк 93
сегодня 13:50 Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 1391
24 января 20:01 Украинец Селезнев забил в 4 матче подряд за "Бураспор" и получил красную карточку: видео
Юрій Семенюк 147
24 января 19:33 Жану Беленюку – 29: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
Вісент Луїс 569
Новости
Больше новостей
Залиште відгук