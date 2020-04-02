Российский тренер рассказал, мог ли заразить Усика коронавирусом

Александр Усик встречался с Антоном Кадушином, у которого подтвердили коронавирус, до того, как российский тренер заразился COVID-19. Кадушин предположил, где он мог заразиться коронавирусом.

В комментариях в фейсбуке Кадушин ответил на информацию о том, что мог заразить украинца Усика.

Он написал, что встретился с Усиком 13 марта. Зато симптомы появились через 12 дней – 25 марта.

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Уже начали писать, что я больной контактировал с Усиком и он тоже болеет. С Сашей мы встретились в день его пресс-конференции, еще даже турнир не начался. У меня симптомы появились 25 марта. Насколько мне известно, он сейчас в изоляции и тренируется. Если бы у него что-то было, он бы точно не тренировался,

– заявил Кадушин.



Усик и Кадушин в Лондоне / Фото instagram.com/antonkadushin

В ВОЗ сообщают, что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, однако некоторые врачи говорят, что он может длиться до 24 дней.

Россиянин предполагает, что заразился 18 марта от тренера сборной Армении по боксу, когда летел из Лондона в Россию.

"Я летел рядом с тренером из армянской команды. Они летели в Ереван через Москву, у него после прилета в Армению обнаружили вирус. Думаю я заразился именно от него, потому что по прилету я был на самоизоляции и никуда не выходил из дома вообще", – резюмировал Кадушин.



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Что известно о состоянии Усика

Украинский боксер тренируется в Украине в изоляции. Следующий бой Александр проведет против британца Дерека Чисоры.

Бой был запланирован на 23 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесен на неопределенный срок.

Время от времени Усик в соцсетях публикует видео своих тренировок. Украинец находится в отличной форме.

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