Российский тренер рассказал, мог ли заразить Усика коронавирусом
Александр Усик встречался с Антоном Кадушином, у которого подтвердили коронавирус, до того, как российский тренер заразился COVID-19. Кадушин предположил, где он мог заразиться коронавирусом.
В комментариях в фейсбуке Кадушин ответил на информацию о том, что мог заразить украинца Усика.
Он написал, что встретился с Усиком 13 марта. Зато симптомы появились через 12 дней – 25 марта.
Читайте также У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с ним
Уже начали писать, что я больной контактировал с Усиком и он тоже болеет. С Сашей мы встретились в день его пресс-конференции, еще даже турнир не начался. У меня симптомы появились 25 марта. Насколько мне известно, он сейчас в изоляции и тренируется. Если бы у него что-то было, он бы точно не тренировался,
– заявил Кадушин.
Усик и Кадушин в Лондоне / Фото instagram.com/antonkadushin
В ВОЗ сообщают, что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, однако некоторые врачи говорят, что он может длиться до 24 дней.
Россиянин предполагает, что заразился 18 марта от тренера сборной Армении по боксу, когда летел из Лондона в Россию.
"Я летел рядом с тренером из армянской команды. Они летели в Ереван через Москву, у него после прилета в Армению обнаружили вирус. Думаю я заразился именно от него, потому что по прилету я был на самоизоляции и никуда не выходил из дома вообще", – резюмировал Кадушин.
Скриншот
Что известно о состоянии Усика
Украинский боксер тренируется в Украине в изоляции. Следующий бой Александр проведет против британца Дерека Чисоры.
Бой был запланирован на 23 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесен на неопределенный срок.
Время от времени Усик в соцсетях публикует видео своих тренировок. Украинец находится в отличной форме.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Я – "деревянный" футболист: Милевский о своем уровне игрысегодня , 09:20
-
Александр Зинченко "покуражился" с собаками на тренировке: видеосегодня , 12:50
-
УЕФА может отменить Суперкубок Европысегодня , 09:54
-
У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с нимсегодня , 12:29
-
Состоится ли бой Хабиб – Фергюсон: официальное заявлениесегодня , 14:03
-
Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП и получил штраф от клуба фотосегодня , 14:14