Российский вратарь пропустил курьезную шайбу в НХЛ: видео

Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский в матче с "Бостоном" пропустил курьезную шайбу. Она влетела в его ворота от спины.

Во время атаки шайба сначала зависла в воздухе, а затем опустилась на сетку извне. Уже оттуда шайба отлетела в ворота. При этом закатилась она в ворота по спине российского вратаря. Все это время Сергей Бобровский не мог понять, где находится шайба.

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Видео курьезного гола

"Коламбус" проиграл этот матч "Бостону" 2:6.