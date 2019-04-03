Российский вратарь пропустил курьезную шайбу в НХЛ: видео

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Сергей Бобровский
Сергей Бобровский / Getty Images

Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский в матче с "Бостоном" пропустил курьезную шайбу. Она влетела в его ворота от спины.

Во время атаки шайба сначала зависла в воздухе, а затем опустилась на сетку извне. Уже оттуда шайба отлетела в ворота. При этом закатилась она в ворота по спине российского вратаря. Все это время Сергей Бобровский не мог понять, где находится шайба.

Смотрите также, как вратарь пропустил курьезный гол, пробивая штрафной с центра поля

Видео курьезного гола

"Коламбус" проиграл этот матч "Бостону" 2:6.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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