Российского бойца отправили в жесткий нокаут на 29 секунде боя: видео

Непобедимый до этого российский боец Мовлид Хайбулаев был отправлен в глубокий нокаут уже на 29 секунде боя в 1/4 финала гран-при Professional Fighters League (PFL)

Он встретился с американцем Даниэлем Пинедой. Тот сразу бросился в бой. Сначала он подсек Хайбулаева, а потом начал наносить один удар за другим. Россиянин оказался в нокдауне, после чего арбитр принял решение остановить бой. С начала столкновения на тот момент прошло всего 29 секунд.

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Стоит отметить, что Хайбулаев проиграл впервые на профессиональном ринге. До этого в его карьере были 13 побед и одна ничья.

Видео нокаута на 29 секунде боя Даниэль Пинеда-Мовлид Хайбулаев