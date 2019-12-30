24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Российского хоккеиста дисквалифицировали на чемпионате мира за недостойное поведение: видео

172 Читати новину українською
Микита Ртищев / Фото из открытых источников

Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч чемпионата мира за эпизод, произошедший во встрече с командой США (1:3).

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Смотрите также: Россия проиграла США на чемпионате мира по хоккею, пропустив две шайбы за 6 секунд: видео

В конце второго периода у Ртищева произошел конфликт с Вальстрем. В результате россиянин боднул соперника головой.

Видео инцидента

За похожее нарушение в матче со сборной России нападающий команды Канады Джо Велено был дисквалифицирован на один матч. Таким образом, Ртищев пропустит заключительный матч на групповом этапе с командой Германии.

Российская команда после матча с США опустилась на второе место в группе B. На счету россиян три очка – столько же у команд Чехии, Германии и Канады. Сборная США переместилась на первую строчку таблицы с 6 очками.

Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
сегодня
119921
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей Новости России
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 21:37 Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве: видео
Юрій Семенюк 16
сегодня 11:41 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 404
сегодня 20:47 Российского хоккеиста дисквалифицировали на чемпионате мира за недостойное поведение: видео
Юрій Семенюк 171
сегодня 19:31 Сборная Украины записала новогоднее поздравление: яркое видео
Юрій Семенюк 53
сегодня 17:32 Кто управляет современным боксом: топ-10 главных промоутеров
Андрій Тудовші 86
Новости
Больше новостей
Залиште відгук