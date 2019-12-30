Российского хоккеиста дисквалифицировали на чемпионате мира за недостойное поведение: видео

Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч чемпионата мира за эпизод, произошедший во встрече с командой США (1:3).

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

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В конце второго периода у Ртищева произошел конфликт с Вальстрем. В результате россиянин боднул соперника головой.

Видео инцидента

I love how much Oliver Wahlstrom hates Russia pic.twitter.com/vjrE473EFL — Jordie (@BarstoolJordie) 29 декабря 2019 г.

За похожее нарушение в матче со сборной России нападающий команды Канады Джо Велено был дисквалифицирован на один матч. Таким образом, Ртищев пропустит заключительный матч на групповом этапе с командой Германии.

Российская команда после матча с США опустилась на второе место в группе B. На счету россиян три очка – столько же у команд Чехии, Германии и Канады. Сборная США переместилась на первую строчку таблицы с 6 очками.