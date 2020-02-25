Российскому бойцу засчитали поражение из-за песни "Люцифер", под которую он выходил на бой

Российскому бойцу смешанных единоборств Михаилу Коробкову засчитали поражение в бою против Султана Али Давудова на турнире Fight Riot в Воронеже. Причиной стала песня, под которую боец выходил на ринг.

Для своего выхода Коробков использовал песню "Люцифер" группы "Коррозия металла".

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Сам бой закончился вничью. Однако судьи отдали победу Давудову.

"Этот человек вышел под песню "Мой король Люцифер". Завтра мы выйдем под музыку "Мой король Чикатилло", "Мой король Гитлер". Я могу сказать: не за это умирали мои предки. Мои друзья горцы поддержат меня! Чтобы у нас прославляли Сатану и выходили под эти песни?",– заявил вицепрезидент Федерации ММА Воронежской области Антон Фетисов.

Тренер Коробкова отметил, что боец подал апелляцию на решение организаторов.