24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Российскому бойцу засчитали поражение из-за песни "Люцифер", под которую он выходил на бой

- Читати новину українською
Михаил Коробков / Кадр из видео

Российскому бойцу смешанных единоборств Михаилу Коробкову засчитали поражение в бою против Султана Али Давудова на турнире Fight Riot в Воронеже. Причиной стала песня, под которую боец выходил на ринг.

Для своего выхода Коробков использовал песню "Люцифер" группы "Коррозия металла".

К слову: Боец MMA одним ударом сломал сопернику позвоночник: видео

Сам бой закончился вничью. Однако судьи отдали победу Давудову.

"Этот человек вышел под песню "Мой король Люцифер". Завтра мы выйдем под музыку "Мой король Чикатилло", "Мой король Гитлер". Я могу сказать: не за это умирали мои предки. Мои друзья горцы поддержат меня! Чтобы у нас прославляли Сатану и выходили под эти песни?",– заявил вицепрезидент Федерации ММА Воронежской области Антон Фетисов.

Тренер Коробкова отметил, что боец подал апелляцию на решение организаторов.

Мужчины Леси Украинки: секреты личной жизни великой женщины
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:44 Уайлдер обвинил свой костюм в поражении Фьюри: он весил 18 килограммов
Ігор Саджениця
24 февраля 16:37 Где живут звезды спорта: впечатляющие фото роскошных имений
Юлія Гілей
сегодня 08:45 "Ливерпуль" в супертяжелом поединке победил "Вест Хэм" – видео
Софія Кулай
24 февраля 20:45 Чемпионат Европы по биатлону 2020: расписание гонок и где смотреть
Юрій Семенюк
24 февраля 17:41 Скоро весна: тренировки на пресс и ягодицы от полуфиналистки Олимпийских игр
Катерина Козачинська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук