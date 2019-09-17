Российскую биатлонистку дисквалифицировали за пропуск трех допинг-тестов

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Маргарита Васильева
Маргарита Васильева / tass.ru

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы

Об этом сообщает российское издание РИА Новости со ссылкой на источник. Васильева была наказана за систематический пропуск допинг-тестирования.

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4-го февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. Антидопинговая панель IBU не будет рассматривать апелляции ни от IBU, ни от самой спортсменки с просьбой смягчить решение.

Россиянка настаивала, что случайно пропускала тестирование и эти оправдания были не приняты. Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы, сообщает российское агентство ТАСС.

Таким образом, к выступлениям россиянка сможет вернуться в марте 2021 года. В то время ей будет 29 лет.

Несмотря на подтвержденный факт нарушения антидопинговых правил Васильева продолжила выступать на соревнованиях, последним из которых стал июльский чемпионат России в Тюмени, где биатлонистка победила в масс-старте.

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Теги: Спорт Допинг Новости биатлона
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