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Российскую модель задержали после клеветы об изнасиловании игроком "Реала"

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Луиза Кремлева / instagram.com/luisa.kremleva

Российскую модель Луизу Кремлеву задержала испанская полиция. Произошло это после того, как она проиграла в суде дело об изнасиловании ее игроком тогда еще мадридского "Реала" Тео Эрнандесом.

Луиза Кремлева обвиняла Тео Эрнандеса в попытке изнасилования, которое произошло еще в июне 2017 года на парковке ночного клуба Olivia Valère в Марбелье. По словам девушки, футболист "попытался совершить над ней действия сексуального характера". Но после неудачной попытки контакта Эрнандес выбросил ее из автомобиля.

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Feliz semana a todos!️

Допис, поширений LK (@luisa.kremleva)

И уже тогда суд не принял дело к рассмотрению. Все из-за разногласий в показаниях свидетелей и предполагаемой жертвы, а также других доказательств. Так, на видеозаписи со стоянки клуба нет фактов агрессии со стороны Эрнандеса к модели. Кроме того, после якобы акта насилия игрок и Кремлева вместе спокойно вернулись на дискотеку. И она даже писала ему в соцсети.

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Гинекологический осмотр подтвердил, что у пары был секс, чего футболист не отрицал, утверждая однако, что все было по согласию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️#formentera #espalmador #island

Допис, поширений LK (@luisa.kremleva)

Такие расхождения девушка пыталась объяснить тем, что Эрнандес накачал ее наркотическими веществами. Но в крови модели не было обнаружено наркотиков. Поэтому апелляция, которую подала россиянка, была отклонена в январе 2019 года.

Теперь же, по данным Marca, полиция задержала Луизу Кремлеву. Суд возбудил дело против девушки за клевету и дачу ложных показаний. Ей грозит тюремное заключение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thailand ️ #thailand #phuket #island #paradise #sea #heaven

Допис, поширений LK (@luisa.kremleva)

Стоит отметить, что с того момента Тео Эрнандес успел перейти из "Реала" в "Милан".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Реал Изнасилование Новости Спорта Спорт Футбол
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