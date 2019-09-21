Россию снова могут дисквалифицировать за допинг: новый скандал с РУСАДА

Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Следовательно, есть вероятность, что на Олимпиаду-2020 в Токио российские спортсмены снова могут поехать только под нейтральным флагом.

По информации немецкого телеканала ARD, Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Предоставление данных московской лаборатории WADA было главным критерием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. В мае 2019 года РУСАДА было полностью восстановлено в правах решением ВАДА.

ARD Doping Editorial Team Breaking News: RUS under suspicion to have manipulated Moscow lab data (provided to @wada_ama early 2019). @wada_ama Compliance Review Committee will inform WADA Exco at Tokyo meeting next week. „Non Compliance“ procedure already initiated. @NickJMButler — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) September 20, 2019

По данным журналистов, на следующей неделе комиссия относительно соответствия предоставит информацию об этом деле ВАДА. Отмечается, что была запущена процедура о признании Российского антидопингового агентства несоответствующим кодексу ВАДА.

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Если РУСАДА снова признают виновной, российских спортсменов могут не допустить к Олимпиаде. Или же они опять будут выступать под нейтральным флагом, как это было во время зимней Олимпиады-2018.