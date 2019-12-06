Руис на 21 килограмм перевесил Джошуа: финальная дуэль взглядов – видео
Мексиканец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели официальную процедуру взвешивания перед поединком. Руис перевесил оппонента на 21 килограмм.
На весах мексиканский боксер показал 128,68 килограмма, а британец – 107,5.
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После взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Руис традиционно пришел в сомбреро, а Джошуа – в наушниках.
Видео дуэли взглядов
Матч-реванш Джошуа – Энди Руис состоится в ночь с 7 на 8 января в Саудовской Аравии. На ком поединка будут стоять титулы IBF, WBA, WBO и IBO.
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