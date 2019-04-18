Руководство "Зари" не приняло отставку Юрия Вернидуба

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Руководство "Зари" не приняло отставку Юрия Вернидуба

Юрий Вернидуб остается на посту главного тренера луганской "Зари". Руководство клуба не приняло отставку наставника.

Юрий Вернидуб не пришел на послематчевую пресс-конференцию после поражения команды в полуфинале Кубка Украины "Ингульцу".

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Сразу после этого появилась информация, что Юрий Вернидуб подаст в отставку до конца недели. И как стало известно FootBoom, Юрий Вернидуб действительно подал в отставку, но оно не было принята руководством "Зари". Таким образом, тренер продолжит работу с командой.

Стоит добавить, что Юрий Вернидуб уже в этом сезоне подавал в отставку. Это произошло после поражения германии "РБ Лейпциг" в плей-офф квалификации Лиги Европы в августе 2018 года. Но тогда руководство "Зари" тоже ее не приняло. При этом только в июле 2018 года Вернидуб подписал новое соглашение с клубом на два года.

"Заря" занимает пятое место в чемпионате Украины. Оно пока не гарантирует место в еврокубках на следующий сезон.

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Теги: Спорт Футбол ФК Заря
Источник: 24 Канал
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