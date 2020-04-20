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Руслан Малиновский шокировал видео с улиц итальянского городка

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Руслан Малиновский / ФК "Аталанта"

Полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский с женой Роксаной и маленькой дочерью Оливией на Пасху пошли на прогулку по городу Бергамо.

Роксана продемонстрировала пустые улицы Бергамо, на которых слышны колокола прилегающих храмов.

К теме Малиновский рассказал, покинет "Аталанту" ради другого итальянского клуба

Пара отправилась на прогулку, чтобы купить медицинские маски и антисептики.

  • Добавим, что Бергамо – один из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии.
  • В Италии зафиксировано более 178 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 47 тысяч больных выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса достигло 23 660.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Здоровье ФК Аталанта Руслан Малиновский
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