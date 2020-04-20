Руслан Малиновский шокировал видео с улиц итальянского городка
Полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский с женой Роксаной и маленькой дочерью Оливией на Пасху пошли на прогулку по городу Бергамо.
Роксана продемонстрировала пустые улицы Бергамо, на которых слышны колокола прилегающих храмов.
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Пара отправилась на прогулку, чтобы купить медицинские маски и антисептики.
- Добавим, что Бергамо – один из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии.
- В Италии зафиксировано более 178 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 47 тысяч больных выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса достигло 23 660.
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