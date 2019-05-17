Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии вместе с "Генком": фото

Украинский полузащитник бельгийского клуба "Генк" Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии вместе со своей командой.

Команде украинца удалось оформить чемпионский титул за тур до завершения чемпионата.

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В матче 9-го тура второго этапа чемпионата Бельгии поделил очки с "Андерлехтом", сыграв 1:1. Этого оказалось достаточно, чтобы забронировать первое место за тур до финиша чемпионата, поскольку главный преследователь "Брюгге" в параллельном матче в большинстве уступил "Стандарду" 0:2.

Таким образом, за тур до конца "Брюгге" отстает от "Генка" на 4 очка в турнирной таблице чемпионата Бельгии.



Фото: GETTY IMAGES

"Генк" стал чемпионом впервые с сезона 2010/2011. Это четвертое чемпионство клуба из одноименного города в истории и первое для украинца. Благодаря этой победе "Генк" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.



Фото: GETTY IMAGES

26-летний украинец провел на поле весь матч. Малиновский в 37 матчах чемпионата забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Всего в сезоне во всех турнирах он забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 встрече.

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