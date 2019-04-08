Россиянин Гассиев хочет подняться в супертяжелый вес и взять реванш у Усика

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) в своем последнем поединке уступил украинцу Александру Усику (16-0, 12 КО) и теперь может покинуть крузервейт ради перехода в супертяжелый вес.

Об этом рассказал тренер Гассиев Виталий Сланов. По словам Сланова, его подопечный дебютирует в супертяжелом весе уже летом.

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Сейчас Мурат тренируется дома. Через несколько дней он полетит в США, на свою базу в Биг-Бер. Мурат держит вес около 100 килограмм и старается не отпускать. Я считаю, что он будет готов к дебюту в супертяжелом весе уже в июне,

– цитирует слова Сланова TASS.

Ранее Мурат Гассиев выразил надежду, что ему удастся провести бой-реванш против Усика. Как известно, украинец также дебютирует в супертяжелом весе.

Реванш с Усиком у меня в приоритете, проиграть было неприятно. Но, может быть, к тому времени, как я заслужил его, Александр уже закончит карьеру или сам не захочет боксировать. Я думаю, если будет выгодна и интересное предложение, то реванш состоится,

– сказал Гассиев.

Мурат Гассиев в июле прошлого года в Москве единогласным решением судей проиграл Александру Усику и потерял шанс стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После первого поражения в карьере россиянин перенес операцию на плече.

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