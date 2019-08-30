"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы

В Швейцарии состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/2020. Своего соперника узнало киевское "Динамо". "Бело-синие" выступят в группе B.

"Динамо", которое было в первой "корзине", сыграет против – датского "Копенгагена", шведского "Мальме", швейцарского "Лугано".

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Первый матч "Динамо" в Лиге Европы сыграет 19 сентября. Точный календарь матчей "бело-синих" станет известен позже.

Финал Лиги Европы запланирован на 27 мая 2020 года в польском Гданьске.