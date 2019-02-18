С Ломаченко будет великий бой, верю, что смогу победить, – Комми

Чемпион мира IBF в легком весе Ричард Комми считает обладателя титулов WBA и WBO Василия Ломаченко отличным бойцом, однако, несмотря на это, ганец верит, что ему по силам победить украинца.

Комми заявил, что Ломаченко еще не сталкивался с сильными бойцами, как он.

Читайте также: Ломаченко снялся в мотивационном ролике к своему дню рождения: видео

"Ломаченко – отличный боец, и когда мы столкнемся с ним – будет великий бой. Но он не чувствовал силы, как моя раньше, и я верю, что смогу победить его во взрывном стиле", – цитирует Комми Boxingscene.

Комми должен был встретиться с Ломаченко 12 апреля, однако получил травму в поединке с Исой Чаниевым и теперь у украинца, скорее всего, будет другой соперник. Вероятно, Энтони Кролла, однако команды пока не смогли договориться о бое.

Комми же более подробно рассказал о своей травме руки, полученной в бою с Чаниевым.

"Я чувствовал, что что-то случилось с моей рукой в ​​первом раунде, и это продолжало болеть все больше и больше, поскольку борьба продолжалась. Я все еще чувствую небольшую боль, но мой фокус заключается в том, чтобы позволить моей руке зажить, а затем начать готовиться к тому, что будет дальше", – отметил боксер.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram