С Ломаченко будет великий бой, верю, что смогу победить, – Комми

54 Читати новину українською
Ричард Комми празднует победу в бою с Исой Чаниевым
Ричард Комми празднует победу в бою с Исой Чаниевым / boxingscene.com

Чемпион мира IBF в легком весе Ричард Комми считает обладателя титулов WBA и WBO Василия Ломаченко отличным бойцом, однако, несмотря на это, ганец верит, что ему по силам победить украинца.

Комми заявил, что Ломаченко еще не сталкивался с сильными бойцами, как он.

Читайте также: Ломаченко снялся в мотивационном ролике к своему дню рождения: видео

"Ломаченко – отличный боец, и когда мы столкнемся с ним – будет великий бой. Но он не чувствовал силы, как моя раньше, и я верю, что смогу победить его во взрывном стиле", – цитирует Комми Boxingscene.

Комми должен был встретиться с Ломаченко 12 апреля, однако получил травму в поединке с Исой Чаниевым и теперь у украинца, скорее всего, будет другой соперник. Вероятно, Энтони Кролла, однако команды пока не смогли договориться о бое.

Комми же более подробно рассказал о своей травме руки, полученной в бою с Чаниевым.

"Я чувствовал, что что-то случилось с моей рукой в ​​первом раунде, и это продолжало болеть все больше и больше, поскольку борьба продолжалась. Я все еще чувствую небольшую боль, но мой фокус заключается в том, чтобы позволить моей руке зажить, а затем начать готовиться к тому, что будет дальше", – отметил боксер.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Смеются россиянам в глаза: появилось уникальное фото украинских моряков из суда в РФ
сегодня
1106
Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинец Дериземля финишировал первым в "Гонке легенд" в Беларуси, обойдя Бьёрндалена
сегодня 17:53 Украинец Дериземля финишировал первым в "Гонке легенд" в Беларуси, обойдя Бьёрндалена
41
В Польше фанаты устроили горячее фаер-шоу с фейерверками и социальным подтекстом: видео
сегодня 16:31 В Польше фанаты устроили горячее фаер-шоу с фейерверками и социальным подтекстом: видео
36
Артем Милевский солгал о собственной свадьбе, чтобы сбежать из венгерского клуба: видео
сегодня 12:27 Артем Милевский солгал о собственной свадьбе, чтобы сбежать из венгерского клуба: видео
129
Цуренко достигла исторического рекорда в рейтинге WTA, Свитолина снова шестая
сегодня 09:40 Цуренко достигла исторического рекорда в рейтинге WTA, Свитолина снова шестая
84
Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019
сегодня 08:12 Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019
230
Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
17 февраля 16:09 Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук