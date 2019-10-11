С Миколенко, но без Шахова: Шевченко назвал заявку сборной Украины на игру с Литвой

Стала известна заявка сборной Украины на матч против Литвы в рамках квалификации Евро-2020. В заявку не попал хавбек "Лечче" Евгений Шахов.

В то же время в список футболистов, которые смогут сыграть против Литвы, попал Виталий Миколенко. У футболиста "Динамо" было микроповреждение.

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Вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Александр Караваев

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Матч Украина – Литва состоится сегодня в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Игра начнется в 21:45. Обзор матча читайте на сайте Спорт24.