С нетерпением жду матча Украина – Россия, все получите прямо на поле, – российский комментатор

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Василий Уткин / Фото из открытых источников

Российский журналист и блогер Василий Уткин жестко ответил украинскому комментатору Виктору Вацко.

Вацко после поражения сборной России от Бельгии (1:4) в матче отбора Евро-2020 написал в Twitter: "А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?".

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Без твоего твита (пост в Twitter – ред.), мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну не "Спорт-Экспресс" же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?

Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я не помню. С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднероссийским борщом,
– написал Уткин в своем Telegram.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Украина – Россия Новости России Новости Спорта Сборная Украины по футболу
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