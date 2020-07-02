Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что город готов взять на баланс футбольную академию ФК "Карпаты", которая в дальнейшем может стать основой для возрождения футбольного клуба.

Об этом он написал в своем Facebook.

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"ФК "Карпаты" – это часть истории Львова. Уверен, что "львы" останутся и возродятся, несмотря на амбиции владельцев. Но из-за этих проблем могут пострадать дети, которые сегодня учатся в футбольной академии "Карпат". А это 800 учеников", – написал Садовый.

Город не может финансировать частный клуб, тем более, если он принадлежит одним из самых богатых людей страны. Но город может взять на свой баланс и найти средства на содержание футбольной академии. Готов к обсуждению предложения с владельцами клуба, фанатами и депутатами.

Что происходит в "Карпатах"

29 июня "Карпаты" официально сообщили, что не поедут на матч УПЛ с "Мариуполем" из-за нехватки средств.

"Карпаты" заявляют, что у них нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности.

По версии клуба, один из владельцев клуба отказывается финансировать команду. Владельцами клуба являются две иностранные компании – "Мендил Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", что согласно документам, принадлежит Кате Парпе.

СМИ называют фактическим владельцем 50% "львов" олигарха Игоря Коломойского.

Смалийчуку вроде не удалось наладить контакт с другой стороной.

"Львы" сообщили, что долгов перед командой нет. В то же время новый владелец Олег Смалийчук готов финансировать клуб на 50%.