Самые забавные рекорды Гиннеса, которые поднимут настроение: видео

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – говорят в историю можно либо войти, либо "попасть". Нечто похожее происходит с книгой рекордов Гиннеса, ведь каких только записей там не делали. Не имеешь особых талантов, но хочешь зафиксировать свое имя в истории, тогда придумай какой-то челлендж и объяви себя лучшим. Эту легкую тропинку нашли профессиональные футболисты и звезды.

Также в выпуске: Роллер-дерби – это не популярная в Украине, но достаточно популярная за рубежом игра. Это контактное и достаточно грубое занятие, которым обычно занимают женщины. Мужские турниры по роллер-дерби – это большая редкость.