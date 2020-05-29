Не Роналду: назван самый богатый спортсмена 2020 года по версии Forbes
Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов мира. Швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг.
Федерер обошел Роналду
В 2020 году 38-летний Федерер обошел футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Актив Роджера Forbes оценивает в 106,3 миллиона долларов.
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За год призовые Федерера составили 6,3 миллиона долларов, спонсоры, контракты и реклама – 100 миллионов долларов. В прошлом году Роджер Федерер стал пятым в этом списке с общим доходом в 93,4 миллиона долларов.
Португалец Криштиану Роналду разместился на второй строчке с доходом в 105 миллионов евро.
Главенствующую тройку замкнул аргентинец Лионель Месси, выступающий за "Барселону". Доход Лео составляет 104 миллиона долларов.
В топ-100 вошли всего две женщины. Ими стали теннисистки Наоми Осака, доход которой 37,4 миллиона долларов (29 место) и Серена Уильямс – 36 миллионов долларов (33 место).
Топ-10 рейтинга Forbes
- Роджер Федерер (теннисист) – 106,3 миллиона долларов
- Криштиану Роналду (футболист) – 105 миллионов долларов
- Лионель Месси (футболист) – 104 миллиона долларов
- Неймар (футболист) – 95,5 миллиона долларов
- ЛеБрон Джеймс (баскетболист) – 88,2 миллиона долларов
- Степан Карри (баскетболист) – 77,4 миллиона долларов
- Кевин Дюрант (баскетболист) – 63,9 миллиона долларов
- Тайгер Вуд (гольфист) – 62,3 миллиона долларов
- Кирк Казинс (игрок американского футбола) – 60,5 миллиона долларов
- Карсон Венц (игрок американского футбола) – 59,1 миллиона долларов
Самым молодым миллионером является 19-летний баскетболист Зайон Уильямсон, доходы которого составляют 27,3 миллиона евро.
На второй строчке 21-летний футболист ПСЖ Килиан Мбаппе (33,8 миллиона долларов). Третьей является теннисистка Наоми Осака.
Украинских спортсменов нет в топ-100 рейтинга.