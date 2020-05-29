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Не Роналду: назван самый богатый спортсмена 2020 года по версии Forbes

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Самый богатый спортсмен в мире 2020 – версия Forbes
Роджер Федерер / GETTY IMAGES

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов мира. Швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг.

Федерер обошел Роналду

В 2020 году 38-летний Федерер обошел футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Актив Роджера Forbes оценивает в 106,3 миллиона долларов.

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За год призовые Федерера составили 6,3 миллиона долларов, спонсоры, контракты и реклама – 100 миллионов долларов. В прошлом году Роджер Федерер стал пятым в этом списке с общим доходом в 93,4 миллиона долларов.

Португалец Криштиану Роналду разместился на второй строчке с доходом в 105 миллионов евро.

Главенствующую тройку замкнул аргентинец Лионель Месси, выступающий за "Барселону". Доход Лео составляет 104 миллиона долларов.

В топ-100 вошли всего две женщины. Ими стали теннисистки Наоми Осака, доход которой 37,4 миллиона долларов (29 место) и Серена Уильямс – 36 миллионов долларов (33 место).

Топ-10 рейтинга Forbes

  • Роджер Федерер (теннисист) – 106,3 миллиона долларов
  • Криштиану Роналду (футболист) – 105 миллионов долларов
  • Лионель Месси (футболист) – 104 миллиона долларов
  • Неймар (футболист) – 95,5 миллиона долларов
  • ЛеБрон Джеймс (баскетболист) – 88,2 миллиона долларов
  • Степан Карри (баскетболист) – 77,4 миллиона долларов
  • Кевин Дюрант (баскетболист) – 63,9 миллиона долларов
  • Тайгер Вуд (гольфист) – 62,3 миллиона долларов
  • Кирк Казинс (игрок американского футбола) – 60,5 миллиона долларов
  • Карсон Венц (игрок американского футбола) – 59,1 миллиона долларов

Самым молодым миллионером является 19-летний баскетболист Зайон Уильямсон, доходы которого составляют 27,3 миллиона евро.

На второй строчке 21-летний футболист ПСЖ Килиан Мбаппе (33,8 миллиона долларов). Третьей является теннисистка Наоми Осака.

Украинских спортсменов нет в топ-100 рейтинга.

Автор: Михаил Гема
Теги: Forbes Неймар Криштиану Роналду Лионель Месси Роджер Федерер Бокс Баскетбол Футбол Новости Спорта Теннис Спорт
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