Не Роналду: назван самый богатый спортсмена 2020 года по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов мира. Швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг.

Федерер обошел Роналду

В 2020 году 38-летний Федерер обошел футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Актив Роджера Forbes оценивает в 106,3 миллиона долларов.

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За год призовые Федерера составили 6,3 миллиона долларов, спонсоры, контракты и реклама – 100 миллионов долларов. В прошлом году Роджер Федерер стал пятым в этом списке с общим доходом в 93,4 миллиона долларов.

Португалец Криштиану Роналду разместился на второй строчке с доходом в 105 миллионов евро.

Главенствующую тройку замкнул аргентинец Лионель Месси, выступающий за "Барселону". Доход Лео составляет 104 миллиона долларов.

В топ-100 вошли всего две женщины. Ими стали теннисистки Наоми Осака, доход которой 37,4 миллиона долларов (29 место) и Серена Уильямс – 36 миллионов долларов (33 место).

Топ-10 рейтинга Forbes

Роджер Федерер (теннисист) – 106,3 миллиона долларов

Криштиану Роналду (футболист) – 105 миллионов долларов

Лионель Месси (футболист) – 104 миллиона долларов

Неймар (футболист) – 95,5 миллиона долларов

ЛеБрон Джеймс (баскетболист) – 88,2 миллиона долларов

Степан Карри (баскетболист) – 77,4 миллиона долларов

Кевин Дюрант (баскетболист) – 63,9 миллиона долларов

Тайгер Вуд (гольфист) – 62,3 миллиона долларов

Кирк Казинс (игрок американского футбола) – 60,5 миллиона долларов

Карсон Венц (игрок американского футбола) – 59,1 миллиона долларов

Самым молодым миллионером является 19-летний баскетболист Зайон Уильямсон, доходы которого составляют 27,3 миллиона евро.

На второй строчке 21-летний футболист ПСЖ Килиан Мбаппе (33,8 миллиона долларов). Третьей является теннисистка Наоми Осака.

Украинских спортсменов нет в топ-100 рейтинга.