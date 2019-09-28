Самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton может купить "Милан"

Итальянский "Милан" в очередной раз может сменить владельца. Футбольный клуб может купить глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Компания Elliott Management, которая управляет "Миланом" после банкротства предыдущего владельца Йонхона Ли, начала переговоры с представителями Бернара Арно. По данным La Repubblica, сумма сделки может составить 960 миллионов евро, несмотря на то, что сначала Elliott Management рассчитывали выручить за клуб 1,2 миллиарда долларов.

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Кто такой Бернар АрноФранцузский бизнесмен, один из богатейших людей на планете и самый богатый человек Европы по версии журнала Forbes 2018 года. Владеет контрольным пакетом французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy. Издание Bloomberg весной 2018 году оценило его состояние в 81 миллиард евро. Зато в Forbes поставили его на второе место в списке богатейших людей планеты с суммой в 100 миллиардов долларов активов.

Ожидается, что если Арно станет владельцем "Милана", новым главным тренером "россо-нери" станет Массимилиано Аллегри, который уже тренировал команду в 2010-2014 годах.