Сборная Украины по футболу в топ-30 самых дорогих команд мира

Сборная Украины по футболу попала в тридцатку самых дорогих национальных команд мира. Лидерство в рейтинге удерживает сборная Англии.

В обновленном рейтинге специализированного портала Transfermarkt национальная команда Украины расположилась на 29-й строчке.

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После снижения стоимости игроков в связи с пандемией COVID-19 состав украинской сборной стал оцениваться в 130,18 миллиона евро.

Самым дорогим игроком сборной Украины является Александр Зинченко (24 миллиона евро). Зинченко выступает в Англии за "Манчестер Сити".

Топ-10 рейтинга

Англия Франция Бразилия Германия Испания Бельгия Италия Аргентина Нидерланды Португалия



Рейтинг самых дорогих сборных / скриншот

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