24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Сборная Украины по футболу в топ-30 самых дорогих команд мира

- Читати новину українською
Сборная Украины по футболу в топ-30 самых дорогих команд мира
Сборная Украины по футболу в топ-30 самых дорогих команд мира / 24 канал

Сборная Украины по футболу попала в тридцатку самых дорогих национальных команд мира. Лидерство в рейтинге удерживает сборная Англии.

В обновленном рейтинге специализированного портала Transfermarkt национальная команда Украины расположилась на 29-й строчке.

Кстати Свободные агенты: топ-футболисты, которые летом станут бесплатными

После снижения стоимости игроков в связи с пандемией COVID-19 состав украинской сборной стал оцениваться в 130,18 миллиона евро.

Самым дорогим игроком сборной Украины является Александр Зинченко (24 миллиона евро). Зинченко выступает в Англии за "Манчестер Сити".

Топ-10 рейтинга

  1. Англия
  2. Франция
  3. Бразилия
  4. Германия
  5. Испания
  6. Бельгия
  7. Италия
  8. Аргентина
  9. Нидерланды
  10. Португалия


Рейтинг самых дорогих сборных / скриншот

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Бил в бедро: украинский баскетболист признался, что хотел нарочно травмировать Коби Брайанта
20 мая , 17:14 Бил в бедро: украинский баскетболист признался, что хотел нарочно травмировать Коби Брайанта
Юрій Семенюк
День в истории: 11 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА – видео
20 мая , 11:08 День в истории: 11 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА – видео
Михайло Гема
Известный европейский клуб на пеньке продлил контракты с игроками: забавное видео
19 мая , 20:06 Известный европейский клуб на пеньке продлил контракты с игроками: забавное видео
Юрій Семенюк