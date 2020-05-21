Сборная Украины по футболу в топ-30 самых дорогих команд мира
Сборная Украины по футболу попала в тридцатку самых дорогих национальных команд мира. Лидерство в рейтинге удерживает сборная Англии.
В обновленном рейтинге специализированного портала Transfermarkt национальная команда Украины расположилась на 29-й строчке.
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После снижения стоимости игроков в связи с пандемией COVID-19 состав украинской сборной стал оцениваться в 130,18 миллиона евро.
Самым дорогим игроком сборной Украины является Александр Зинченко (24 миллиона евро). Зинченко выступает в Англии за "Манчестер Сити".
Топ-10 рейтинга
- Англия
- Франция
- Бразилия
- Германия
- Испания
- Бельгия
- Италия
- Аргентина
- Нидерланды
- Португалия
Рейтинг самых дорогих сборных / скриншот
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