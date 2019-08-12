Сборная Ирана по легкой атлетике проведет тренировочный сбор в оккупированном Крыму

Сборная Ирана по легкой атлетике в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира проведет тренировочный сбор в оккупированном Россией Крыму.

Соответствующую информацию обнародовал так называемый президент "Крымского футбольного союза" Юрий Ветоха. По его словам, тренировочный сбор будет проходить в Евпатории.

"Им подходит наш климат для тренировок. Мы будем рады, если все случится, они приедут в Крым. Сейчас их команда занимается оформлением необходимых документов", – заверил Ветоха.

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Приезд сборной Ирана в составе 18 атлетов ожидается в конце августа. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Стоит отметить, что в оккупированный Крым спортсмены могут попасть только через территорию Украины. Если они используют другие пути, то это будет считаться нарушением пересечения границы. И Украина будет в праве требовать наказания для них.