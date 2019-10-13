Сборная Испании опозорились в матче с Норвегией: видео

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Сборная Испании опозорились в матче с Норвегией
Сборная Испании опозорились в матче с Норвегией / twitter.com/sefutbol

Сборная Испании по футболу не смогла победить команду Норвегии в рамках квалификации Евро-2020. Пиренейцы разошлись со скандинавцами миром.

Норвегия – Испания 1:1
Голы: Кинг, 90 + 4 (пен) – Сауль, 47

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В первом тайме команды голов не забивали и оставили обмен мячами на вторую половину игры. Сразу после перерыва Испанию вывел вперед Сауль Ньигес.

Спас Норвегию от поражения в компенсированное время Кинг. Арбитр назначил пенальти в ворота "красной фурии", который нападающий норвежцев реализовал.

За три тура до завершения квалификации сборная Испании возглавляет группу F с 19 очками в активе. Уже в следующем туре испанцы могут себе гарантировать участие на групповом этапе Евро-2020.

Норвегия набрала только 10 очков, но все еще сохраняет шансы попасть на Евро.

Видеообзор матча Норвегия – Испания

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Евро-2020 Футбол
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