Сборная Испании опозорились в матче с Норвегией: видео

Сборная Испании по футболу не смогла победить команду Норвегии в рамках квалификации Евро-2020. Пиренейцы разошлись со скандинавцами миром.

Норвегия – Испания 1:1

Голы : Кинг, 90 + 4 (пен) – Сауль, 47

Читайте также: Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 12-го октября

В первом тайме команды голов не забивали и оставили обмен мячами на вторую половину игры. Сразу после перерыва Испанию вывел вперед Сауль Ньигес.

Спас Норвегию от поражения в компенсированное время Кинг. Арбитр назначил пенальти в ворота "красной фурии", который нападающий норвежцев реализовал.

За три тура до завершения квалификации сборная Испании возглавляет группу F с 19 очками в активе. Уже в следующем туре испанцы могут себе гарантировать участие на групповом этапе Евро-2020.

Норвегия набрала только 10 очков, но все еще сохраняет шансы попасть на Евро.

Видеообзор матча Норвегия – Испания