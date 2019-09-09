Сборная Италия победой над Финляндией продолжила уникальную серию, которая длится 13 лет: видео

Сборная Италии приблизилась к выходу на Евро-2020. Итальянцы на выезде обыграли сборную Финляндии.

Финляндия – Италия 1:2

Голы: Пукки, 72 (пен) – Иммобиле, 59, Жоржинью, 79 (пен)

Это была игра лидеров группы J. Итальянцы получили пять побед после пяти матчей. Финны же набрали 12 очков за такое же количество игр. Поэтому могли приблизиться к лидеру и закрепиться на первом-втором месте в турнирной таблице, которое дает право на выход на Евро-2020.

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Все в матче решилось во втором тайме. Сначала отличился Иммобиле после прострела с фланга.

Но звездный нападающий сборной Финляндии Пукки (Теему забил пять голов в четырех турах АПЛ за "Норвич", а также принес победу своей сборной в матче против Греции) таки сравнял счет. Правда, сделал это с пенальти.

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С пенальти отличился Жоржинью после игры рукой Вайсанена в собственной штрафной площадке. поэтому сборная Италии победила. Это ее шестая победа в шести матчах отбора на Евро-2020.

Видеообзор матча Финляндия – Италия

Стоит добавить, что Италия не проигрывает в матчах квалификации чемпионатов Европы уже в течение 13 лет. Серия составляет 36 матчей без поражений – 27 побед и 9 ничьих.