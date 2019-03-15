Сборная Португалии назвала состав на матч с Украиной

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / sport-express.ru

Наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш огласил список футболистов, которые будут готовиться к старту отбора Евро-2020. Первый матч чемпионы Европы проведут против Украины.

В состав сборной Португалии вошел лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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Состав сборной Португалии:

Вратари: Бету (Гезтепе, Турция), Жозе Са (Олимпиакос, Греция), Руй Патрисиу (Вулверхэмптон, Англия).

Защитники: Жоао Конселем (Ювентус, Италия), Нельсон Семеду (Барселона, Испания), Жозе Фонте (Лилль, Франция), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Бенфика), Марио Руй (Наполи, Италия), Рафаэль Геррейро (Боруссия Д , Германия).

Полузащитники: Данилу Перейра (Пору), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба – Вулверхэмптон, Англия), Уильям Карвалью (Бетис, Испания), Бруно Фернандеш (Спортинг), Жоао Марио (интер, италия), Пицци (Бенфика).

Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус, Италия), Бернарду Силва (Манчестер Сити, Англия), Рафа Силва (Бенфика) Андре Силва (Севилья, Испания), Диогу Жота (Вулверхэмптон, Англия), Жоао Фелиш (Бенфика), Диего Соуза ( Брага), Гонсалу Гедеш (Валенсия, Испания).

С составом на первые матчи Евро-2020 определился наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Уже 22 марта в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" действующие чемпионы Европы примут сборную Украины. 25 марта португальцы тут же сыграют с Сербией.

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Теги: Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020
Источник: 24 Канал
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