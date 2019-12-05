Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги наций
УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций в сезоне-2020/21. Сборная Украины, которая будет выступать в элитном дивизионе, попала в третью корзину.
55 национальных сборных Европы сыграют в четырех лигах – A, B, C и D в зависимости от выступлений в Лиге наций-2018/19. В лигах A, B и C четыре корзины по 4 команды, в лиге D – две корзины по 4 и 3 команды.
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Лига A:
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия,
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B:
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига C:
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D:
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Жеребьевка Лиги наций состоится 3 марта 2020 года в Амстердаме. Первым победителем Лиги Наций стала сборная Португалии.
Как сборная Украины выступила в Лиге наций? В рамках первой Лиги наций сборная Украины выступала в дивизионе B. В своей группе "сине-желтые" заняли первое место и поднялись в дивизион A. В группе команда Андрея Шевченко одолела Чехию и Словакию.