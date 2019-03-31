Сборная Украины драматично проиграла Испании в квалификации к чемпионату Европы U-17

Сборная Украины U-17 в драматичном матче проиграла сверстникам из Испании в рамках элит-раунда Евро-2019.

Украина – Испания 0:1

Голы: Туррьентес, 90

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Подопечные Владимира Езерского могли быть первой из команд, которая отобрала очки у Испании. До этого пиренейцы победили Грецию и Косово.

Однако для Украины ничейный результат дивидендов не принес бы, так как "сине-желтых" устраивала только победа. В предыдущем матче украинцы проиграли Греции, поэтому, чтобы выйти в следующий раунд нужна была только победа.

В матче третьего тура испанцы были ближе, чтобы выиграть матч. Они больше атаковали, однако долго не могли довести до логического завершения свои атаки.

Подопечные Езерского за всю игру нанесли только 4 удара и ни одного в створ ворот. А на 90 минуте Туррьентес забил единственный мяч в игре и принес Испании третью победу в трех матчах.

Сборная Украины заняла третье место в группе. В активе украинцев победа в матче с Косово.

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