Сборная Украины может неожиданно изменить спонсора перед началом Евро-2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) рассматривает возможность изменить технического спонсора сборной Украины перед Евро-2020.

Если такое решение будет принято, то не исключено, что на Евро-2020 "сине-желтые" выступят в форме другой фирмы. По информации Sport Arena, одним из вариантов является компания Kelme.

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Контракт УАФ с Joma был подписан в феврале 2017 года. Ранее техническим спонсором сборной Украины была компания adidas. Сотрудничество между adidas и ФФУ началась в 2009 году и завершилось в конце 2016 года.

"Сине-желтые" уже знают имена двух соперников в следующем году. В марте сборная Украины проведет два товарищеских матча. С Францией команда Андрея Шевченко сыграет 27 марта, с Польшей – 30-го. Оба поединка будут выездными.

В финальной части Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией в группе С. Еще один соперник

будет известен в следующем году. Им может стать сборная Румынии, если окажется сильнейшей в пути А. В противном случае Украина сыграет с победителем пути D, где встретятся между собой в полуфиналах Грузия и Беларусь, а также Северная Македония и Косово.