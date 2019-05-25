Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга

В субботу, 25 мая, национальная сборная Украины по футболу начинает подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Первыми в расположение команды прибыли легионеры – игроки "Гента" Роман Яремчук и Игорь Пластун, Василий Кравец с "Леганес", Марьян Швед с "Селтика" и Иван Петряк, у которого пока действует контракт с "Ференцварошем", информирует официальный сайт УАФ.

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Уже в 17:00 стартовала первая тренировка "сине-желтых" на стадионе "Солнечный". Сегодня вечером к сборной присоединятся Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще трое футболистов из молодежки. 27 и 28 мая прибудут остальные легионеры – Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь.

1 июня состав национальной команды пополнится игроками из украинской Премьер-лиги, последние матчи которой будут сыграны 31 мая.

Напомним, после 2 туров отбора к Евро-2020 "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 2 очка. Матчи против Сербии и Люксембурга пройдут на "Арене Львов" 7-го и 10 июня соответственно.

Спорт 24 писал, что нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес из-за тяжелой травмы пропустит конец сезона.

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