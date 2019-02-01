Сборная Украины объявила расширенную заявку на решающие матчи квалификации ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу определился с заявкой на решающие поединки отбора на мировое первенство. Объявлена расширенная заявка.

В расширенный состав мужской сборной Украины вошли 15 баскетболистов.

Читайте также: Имеет ли сборная Украины по баскетболу шансы выйти на чемпионат мира-2019

Защитники – Игорь Бояркин, Александр Мишула, Денис Лукашов, Иссуф Санон, Александр Липовый, Богдан Близнюк;

Форварды – Иван Ткаченко, Александр Беликов, Павел Крутоус, Максим Пустозвонов, Вячеслав Бобров, Сергей Павлов, Владимир Герун;

Центровые – Вячеслав Кравцов, Артем Пустовой.

Мужская национальная сборная Украины в феврале проведет два заключительных матча квалификации чемпионата мира-2019. Команда Евгения Мурзина 22 февраля в киевском Дворце спорта будет противостоять сборной Черногории, а 25 февраля на выезде в Любляне сыграет против Словении.

В этих матчах нашу команду устроит только победный результат.

В последнем матче сборная Украины в напряженном матче уступила сборной Испании.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24