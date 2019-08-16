Сборная Украины объявила состав на летний чемпионат мира по биатлону

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Состав сборной Украины на летний ЧМ по биатлону
Состав сборной Украины на летний ЧМ по биатлону / biathlon.com.ua

С 23-го по 25 августа в белорусских Раубичах пройдет летний чемпионат мира по биатлону. Украина объявила состав на эти соревнования.

В программе – соревнования в суперспринте, спринте и гонке преследования, пишет biathlon.com.ua.

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Женскую сборную Украины будут представлять 6 спортсменок Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко, Юлия Журавок, Ольга Абрамова и Дарья Блашко.

В заявке юниорской женской команды значатся Екатерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерия Дмитренко и Любовь Кипяченкова.

Мужчин будет представлять только юниорская команда, а также Сергей Семенов, который не прошел в основу мужской сборной: Руслан Бригадир Евгений Ивченко, Роман Боровик, Юрий Сытник, Владислав Романчич, Александр Пономаренко.

Ранее стал известен календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 и чемпионата мира-2020, который состоится в итальянском Антхольце. Биатлонный сезон начнется 29 ноября в Швеции.

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Теги: Спорт Валентина Семеренко Вита Семеренко Сергей Семенов Анастасия Меркушина Юлия Журавок Новости биатлона
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