Сборная Украины обыграла Северную Македонию и пробилась в элит-раунд отбора на ЧМ по футзалу

45 Читати новину українською
Сборная Украины по футзалу
Сборная Украины по футзалу / УАФ

В третьем матче основного раунда отбора на чемпионат мира 2020 года сборная Украины по футзалу обыграла команду Северной Македонии. Благодаря этой победе украинцы пробились в элит-раунд отбора на Мундиаль.

После победы над Косово 7:1 и ничьей со Словенией 2:2, подопечные Александра Косенко встретились с хозяевами группы. Македонцам не удалось навязать нашей сборной борьбу за первую 10-минутку они пропустили три мяча, а на перерыв ушли при счете 4:0.

Читайте также: Украинка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы

Во втором тайме команды обменялись меткими ударами – на гол Малышко соперники ответили выстрелом Левески. Больше голов в этом матче не забивали, поэтому украинцы победили.

Украина – Северная Македония 5:1
Голы: Микитюк, 6, 20, Разуванов, 7, Зварич, 9, Малышко, 31 – Левески, 34.

Эта победа позволила сборной Украины набрать семь очков. Столько же набрали и словенцы. Однако они заняли первое место в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Сборная Украины – на втором месте, которое тоже гарантирует участие в элит-раунде отбора на чемпионат мира 2020 года.

На следующей стадии 16 сборных 7 ноября текущего года разделят на четыре квартета, победители которых напрямую попадут на чемпионат мира. Поединки элит-раунда состоятся 28 января – 2 февраля 2020 года. Команды, которые займут в группах вторые места, выйдут в плей-офф, в котором будут разыграны еще две путевки на Мундиаль. Стыковые матчи запланированы на 9 и 12 апреля 2020 года. Таким образом, шесть команд европейского отбора присоединятся к Литве, которая будет принимать мировой форум 12 сентября – 4 октября 2020 года.

blog_ava
Главные новости 27 октября: разговор Зеленского с добровольцами, смерть главного террориста ИГИЛ
сегодня
722
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Футзал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько заработали украинские боксеры за свою карьеру – топ-5 богачей
сегодня 08:55 Сколько заработали украинские боксеры за свою карьеру – топ-5 богачей
44
Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу
27 октября 19:45 Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу
121
"Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
27 октября 19:12 "Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
Ігор Саджениця 178
Федерер выиграл 103 титула за карьеру
27 октября 17:27 Федерер выиграл 103 титула за карьеру
Михайло Гема 70
Джош Тейлор в зрелищном поединке победил Прогрейса и выиграл Кубок Али: видео
27 октября 14:42 Джош Тейлор в зрелищном поединке победил Прогрейса и выиграл Кубок Али: видео
Юрій Семенюк 107
Новости
Больше новостей
Залиште відгук