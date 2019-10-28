Сборная Украины обыграла Северную Македонию и пробилась в элит-раунд отбора на ЧМ по футзалу

В третьем матче основного раунда отбора на чемпионат мира 2020 года сборная Украины по футзалу обыграла команду Северной Македонии. Благодаря этой победе украинцы пробились в элит-раунд отбора на Мундиаль.

После победы над Косово 7:1 и ничьей со Словенией 2:2, подопечные Александра Косенко встретились с хозяевами группы. Македонцам не удалось навязать нашей сборной борьбу за первую 10-минутку они пропустили три мяча, а на перерыв ушли при счете 4:0.

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Во втором тайме команды обменялись меткими ударами – на гол Малышко соперники ответили выстрелом Левески. Больше голов в этом матче не забивали, поэтому украинцы победили.

Украина – Северная Македония 5:1

Голы: Микитюк, 6, 20, Разуванов, 7, Зварич, 9, Малышко, 31 – Левески, 34.

Эта победа позволила сборной Украины набрать семь очков. Столько же набрали и словенцы. Однако они заняли первое место в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Сборная Украины – на втором месте, которое тоже гарантирует участие в элит-раунде отбора на чемпионат мира 2020 года.

На следующей стадии 16 сборных 7 ноября текущего года разделят на четыре квартета, победители которых напрямую попадут на чемпионат мира. Поединки элит-раунда состоятся 28 января – 2 февраля 2020 года. Команды, которые займут в группах вторые места, выйдут в плей-офф, в котором будут разыграны еще две путевки на Мундиаль. Стыковые матчи запланированы на 9 и 12 апреля 2020 года. Таким образом, шесть команд европейского отбора присоединятся к Литве, которая будет принимать мировой форум 12 сентября – 4 октября 2020 года.