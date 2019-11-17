Сборная Украины одержала первую победу в отборе на Евробаскет-2021, обыграв Португалию

Женская национальная сборная Украины проводила матч 2-го тура квалификации Евробаскета-2021, в котором в Харькове противостояла сборной Португалии.

Украина – Португалия 72:60 (21:9, 25:19, 9:18, 17:14)

Сборная Украины начала матч с мощного рывка 15:3. Подопечные Срджана Радуловича реализовали четыре трехочковых еще во время стартовой четверти и в целом превосходили соперниц по всем игровым компонентам. В Португалии в атаке были серьезные проблемы, подтверждением чему стали лишь 9 набранных очков за четверть при 21 у хозяек.

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Во второй десятиминутке гости сумели отойти от нокдауна и добавили в нападении благодаря набранным очкам с "краски". За первую половину португальская команда ровно половину очков с 28 командных набрала именно с трехсекундной зоны. Но это помогло команде Рикардо Васконселоса только отрезками сдержать нашу команду. Главным оружием Украины были трехочковые броски – 8 точных из 13 дальних попыток позволили нашей команде получить 18 очков преимущества еще до большого перерыва, а лучшее движение мяча и преимущество на подборах только подчеркнули доминирование нашей команды.

А вот третий 10-минутный отрезок наши девушки проиграли, позволив соперницам вернуться в игру. Команда Радуловича, пропустив 18, набрала всего 9 очков и потеряла двузначное преимущество перед заключительной четвертью.

Уже в дебюте четвертой десятиминутки хозяйки сделали необходимый мини-рывок, вернув себе более комфортное преимущество, которое не отпускали уже до конца игры. Вторую половину наша команда провела не так уверенно, как первую, допускала большее количества потерь, но именно благодаря мощному старту удержала лидерство, которое не отпускала в течение всей игры. Сборная Украины выиграла у со счетом 72:60, одержав первую победу в отборе.

Лучшей в составе украинской сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 29 очков, сделала 7 подборов, 5 передач и 4 перехвата, а ее рейтинг эффективности составил 29 баллов.

Благодаря этой победе Украина поднялась на второе место в группе G, обойдя Португалию. Лидирует Бельгия, в которой две победы после двух матчей.

Следующий матч в квалификации чемпионата Европы сборная Украины сыграет в ноябре 2020 года – тогда команда Радуловича дома будет противостоять Финляндии. Напомним, в финальную часть выходят 9 победителей своих групп и 5 лучших команд, которые займут вторые места.