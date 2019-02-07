Сборная Украины опустилась в обновленном рейтинге ФИФА

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Евгений Кравс

На сайте ФИФА опубликовали обновленный рейтинг национальных сборных. Украина опустилась на две позиции и теперь занимает тридцатое место.

Падение сборной Украины произошло из-за Ирана и Японии, которые выступали на Кубке Азии. Японцы добрались до финала и благодаря этому поднялись сразу на 23 позиции. Они теперь на 27-ой позиции. Иран дошел до полуфинала турнира (где уступил именно Японии) и поднялся вверх на семь позиций. Они теперь на 22-ой позиции.

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Стоит отметить, что в топ-20 мирового рейтинга не произошло никаких изменений. Поэтому на первом месте и в дальнейшем сборная Бельгии. Далее следуют Франция, Бразилия, Хорватия и Англия.

Что касается соперников сборной Украины в отборе на Евро-2020, то сборная Португалии на шестом месте. Сборная Сербии разместилась сразу за нами – 31 позиция. Люксембург на 87-ой позиции, а Литва только на 132-ом месте

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Теги: Спорт Футбол ФИФА Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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