Сборная Украины по баскетболу драматично уступила Черногории и не вышла на чемпионат мира

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Сборная Украины по баскетболу
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу в киевском Дворце спорта не смогла победить Черногорию в матче за выход в основную стадию чемпионата мира.

Украина – Черногория 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)

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Украинские баскетболисты феерично выиграли первую четверть, сделав сразу отрыв в 17 очков – 34:17. Во второй десятиминутке игроки удивили малорезультативностью – всего 15 на обе команды (6:9)

Вторая половина встречи была за гостями, которые сумели ликвидировать большое отставание и даже вырвать победу (16:25 и 18:25).

Сборная Украины уступила Черногории // sport.ua

Украина потеряла любые шансы на выход из группы. От Черногории украинцев отделяет три очка, что не отыграть за один матч. Турция и Испания уже квалифицировались на ЧМ из группы И, третью путевку между собой разыграют Латвия и Черногория.

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Теги: Спорт Новости Спорта Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Источник: 24 Канал
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