Сборная Украины по баскетболу опустилась сразу на 10 позиций в рейтинге ФИБА

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Мужская сборная Украины по баскетболу
Мужская сборная Украины по баскетболу / ФБУ

ФИБА обновила рейтинг мужских национальных команд. Сборная Украины, которая не сумела квалифицироваться на чемпионат мира-2019, опустилась на 10 позиций.

Теперь украинцы занимают 29-е место в мире и 16-е среди европейских команд.

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Напомним, под руководством Евгения Мурзина главная команда страны не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира, который завершился в сентябре в Китае.

Лидером рейтинга остается сборная США, следом идет новоиспеченный чемпион мира Испания. Первую тройку замыкает сборная Австралии.

К слову, в июле сборную Украины возглавил латвиец Айнарс Багатскис, который уже провел с командой первый сбор прошлым летом.

Стоит отметить прорыв Чехии с 24-го места на 10-е, а также успех сборной Австралии, которая до чемпионата мира не входила в десятку сильнейших.

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Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
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