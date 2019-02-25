Сборная Украины по баскетболу упустила победу над Словенией в заключительном матче отбора на ЧМ

Сборная Украины в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2019 в овертайме проиграла в гостях Словении.

Словения-Украина 85: 84 ОТ (17:20, 13:21, 18:17, 28:18, 9:8)

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Украинские баскетболисты хорошо провели первую половину встречи, выиграв обе четверти. Как итог, на перерыв команды шли за преимущества Украины в 11 очков.

В начале третьей десятиминутки украинцы сумели увеличить преимущество до +18, но не удержали ее. Словенцам перед решающей четвертью удалось сократить отставание до 10 очков.

В четвертой четверти Украина потеряла все преимущество и позволила словенцам перевести игру в овертайм, в котором победа досталась хозяевам площадки.

Ранее Спорт 24 писал, что сборная Украины уступила Черногории и потеряла шансы на выход на ЧМ-2019.

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