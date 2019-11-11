Сборная Украины по биатлону назвала состав на турнир в Норвегии

16-17 ноября в норвежском Шушене, где проводит подготовку женская сборная Украины, состоятся традиционные предсезонные старты Кубка Норвегии

Для биатлонисток сборной Украины эти соревнования имеют особое значение, поскольку по их итогам будет сформирован состав команды для участия в первом этапе Кубка мира.

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Участие в соревнованиях примут 13 биатлонистов сборной Украины: 11 женщин и 2 мужчин.

Женщины: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Надежда Белкина, Дарья Блашко, Юлия Джима, Юлия Журавок, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко.

Мужчины: Андрей Доценко, Сергей Семенов.

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Стоит отметить, что в перечне есть и Юлия Джима. Биатлонистка тренируется со сборной Словении. Однако из-за нехватки снега в месте тренировки команды, они тоже перебрались в Шушен.

Юлія Джима таки прийме участь в передсезонних стартах, які відбудуться 16-17 листопада в Шушені.



Через брак снігу ️ збірна Словенії, з якою тренується Джима, змушена була змінити місце проведення заключного збору.



Команда вирушила на збір до норвезького Шушену. pic.twitter.com/sU6ysaSBZI — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) November 11, 2019

Кроме украинской команды участие в соревнованиях примут основные сборные Норвегии, Германии, Франции, Италии, Чехии, Словении, а также спортсмены из Бельгии, Литвы и Латвии.