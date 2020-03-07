Сборная Украины по биатлону завоевала историческое "серебро" на Кубке мира-2020

Мужская сборная Украины по биатлону сенсационно завоевала серебряную медаль на Кубке мира по биатлону в Чехии. Украинцы выступили в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Результаты мужской эстафеты

1. Норвегия

2. Украина

3. Швеция

Стоящее Сборная Украины драматично потеряла награду в женской эстафете, победа Норвегии

Ход гонки

После первого этапа лидерство в гонке удерживали сразу несколько сборных – Швеция, Беларусь, Норвегия и Россия. Украинская сборная, за которую бежал Артем Прима, держалась в топ-5, проигрывая лидерам меньше, чем 20 секунд.

На втором этапе за "сине-желтых" бежал Сергей Семенов. Он прекрасно отработал на двух огневых рубежах, поэтому сборная Украины поднялась в топ-3.

Швеция из-за штрафного круга потеряла лидерство, пропустив вперед Беларусь, Норвегию, Эстонию и Чехию.

Впереди Украину ждал тяжелый этап, ведь на нем бежал Руслан Ткаленко. Украинцу, который не обладает хорошей дистанционной скоростью, важно было удачно отработать на огневом рубеже.

Со своей задачей Руслан справился отлично. Хотя Ткаленко и передал эстафету Дмитрию Пидручному 7-м, расстояние от подиума составляло всего 20 секунд.

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В лидерах гонки держалась Норвегия, которая имела 40 секунд преимущества над Италией и другими сборными. Йоханнес Бе, который бежал за норвежцев на последнем этапе, не оставил шансов преследователям. Очередная победа Норвегии в эстафете.

Борьба за награды эстафеты развернулась между Германией, Россией, Беларусью, Швецией, Италией и Украиной. Все шесть сборных держались в 10 секундах.

Украинец Дмитрий Пидручный чрезвычайно быстро отстрелялся и ушел на дистанцию третьим. Дмитрий быстро обогнал россиянина и завоевал для Украины серебряную награду. Бронза досталась Швеции.

The podium awaits! Norway, Ukraine and Sweden are on the way to collect their awards from the #NMNM20 men relay! Remember you can watch the race all over again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/gzJ2YPhEAE — IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2020

Сборная Украины получила награду в эстафете впервые с 11 марта 2011 года. Тогда в российском Ханты-Мансийске "сине-желтые" в составе Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев заняли третье место.