Сборная Украины по футзалу разгромила Сербию с неприличным счетом

Во вторник, 1 октября, женская сборная Украины по футзалу провела товарищеский матч с национальной командой Сербии.

Подопечные Олега Шайтанова переиграли соперниц в каждом из таймов, завершив встречу комфортной победой – 7:0.

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Шесть забитых мячей в активе украинских спортсменок, также автоголом отметилась сербка Барбара Изгаревич.

Второе противостояние между женскими сборными Сербии и Украины состоится завтра в Лазареваце. Начало в 19:00 по Киеву.

Спорт 24 писал, что сборная украины по мини-футболу удачно стартовала на чемпионате мира в Австралии. "Сине-желтые" обыграли Ливан в первом матче группового этапа.