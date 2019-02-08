Сборная Украины по хоккею одержала историческую победу на международном турнире: видео

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Сборная Украины по хоккею
Сборная Украины по хоккею / Фото из открытых источников

Новосозданная сборная Украины U-17 по хоккею одержала первую в истории победу. Молодые украинцы выиграли у ровесников из Венгрии на международном турнире.

Венгрия U-17 – Украина U-17 3:6 (0:2; 2:3, 1:1)

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На 10 минуте встречи счет открыл Александр Плохотник, а через минуту преимущество удвоил форвард "Белого Барса" Дмитрий Андрощук. После перерыва наша команда не уменьшила давление на соперника, и "расписалась" в чужих воротах еще дважды – своими шансами воспользовались Денис Бородай и Михаил Симчук.

Еще во втором периоде венгры смогли частично отыграться, сначала реализовав малый штраф нашей команды, а затем забросив еще раз уже в равных составах. На это наша команда ответила шайбой Дениса Гончаренко.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами ​​– на гол Михаила Симчука венгры ответили точным броском Чолла.

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3:6 на табло, и сборная Украины до 17 лет одерживает первую победу в истории под руководством Олега Шафаренко. Следующий матч наша команда сыграет в пятницу, 8 февраля, против Беларуси. Начало встречи – в 20:00.

Смотрите видео матча Венгрия U-17 – Украина U-17

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Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
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