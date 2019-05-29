Сборная Украины по пулевой стрельбе одержала очередную лицензию на Олимпийские игры
На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе украинец Олег Царьков остановился за два шага от пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, заняв в финале 5-е место.
Победил в этом упражнении чех Филипп Непейчал, опередив на 1,3 балла хорвата Петара Горсею. Бронзовую награду выиграл китаец Хаожань Ян.
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Впрочем, этого результата хватило для квалификации на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.
Напомним, днем ранее украинка Елена Костевич завоевала серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, а Олег Царьков стал седьмым в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров.
Это четвертая олимпийская лицензия для Украины в пулевой стрельбе после полученных на прошлогоднем мировом форуме в Чханвоне лицензий Елены Костевич в МП-5 и Павла Коростылева в ПП-3, а также лицензии Александра Петрива в МП-8.