Сборная Украины по пулевой стрельбе одержала очередную лицензию на Олимпийские игры

18 Читати новину українською
Олег Царьков получил лицензию на Олимпийские игры
Олег Царьков получил лицензию на Олимпийские игры / Фото из открытых источников

На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе украинец Олег Царьков остановился за два шага от пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, заняв в финале 5-е место.

Победил в этом упражнении чех Филипп Непейчал, опередив на 1,3 балла хорвата Петара Горсею. Бронзовую награду выиграл китаец Хаожань Ян.

Читайте также: Двое украинцев стали чемпионами Европы в соревнованиях по пулевой стрельбе

Впрочем, этого результата хватило для квалификации на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Напомним, днем ранее украинка Елена Костевич завоевала серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, а Олег Царьков стал седьмым в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров.

Это четвертая олимпийская лицензия для Украины в пулевой стрельбе после полученных на прошлогоднем мировом форуме в Чханвоне лицензий Елены Костевич в МП-5 и Павла Коростылева в ПП-3, а также лицензии Александра Петрива в МП-8.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Мосийчук, вероятно, пришел пьяным на телеэфир: видео
сегодня
624
Теги: Олимпиада-2020 Стрельба пулевая Спорт Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Матч "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины могут перенести
28 мая 18:20 Матч "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины могут перенести
173
Челси – Арсенал: все, что следует знать о финале Лиги Европы
28 мая 16:30 Челси – Арсенал: все, что следует знать о финале Лиги Европы
150
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28 мая 15:47 Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
260
В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов: видео инцидента
28 мая 13:16 В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов: видео инцидента
111
Коноплянка выполнил впечатляющий удар бисиклетой на тренировке сборной: видео
28 мая 08:12 Коноплянка выполнил впечатляющий удар бисиклетой на тренировке сборной: видео
211
Новости
Больше новостей
Залиште відгук