Сборная Украины по пулевой стрельбе одержала очередную лицензию на Олимпийские игры

На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе украинец Олег Царьков остановился за два шага от пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, заняв в финале 5-е место.

Победил в этом упражнении чех Филипп Непейчал, опередив на 1,3 балла хорвата Петара Горсею. Бронзовую награду выиграл китаец Хаожань Ян.

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Впрочем, этого результата хватило для квалификации на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Вітаємо представника кульової стрільби Олега Царькова із здобуттям олімпійської ліцензії у Токіо-2020.



Отримати омріяний квиток нашому спортсмену дозволило п'яте місце у стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м) на етапі Кубку світу у Мюнхені.#issfworldcup pic.twitter.com/73wDXxkisY — НОК України (@OlympicUA) 28 мая 2019 г.

Напомним, днем ранее украинка Елена Костевич завоевала серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, а Олег Царьков стал седьмым в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров.

Это четвертая олимпийская лицензия для Украины в пулевой стрельбе после полученных на прошлогоднем мировом форуме в Чханвоне лицензий Елены Костевич в МП-5 и Павла Коростылева в ПП-3, а также лицензии Александра Петрива в МП-8.

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