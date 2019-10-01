Сборная Украины по волейболу сделала рывок после успеха на Евро-2019

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Сборная Украины по волейболу
Сборная Украины по волейболу / cev.eu

Сборная Украины по волейболу поднялась сразу на пять позиций вверх после успеха на Чемпионате Европы. Теперь украинцы на четырнадцатом месте в рейтинге CEV.

Благодаря успешной игре и выходу в четвертьфинал Чемпионата Европы, украинцы поднялись сразу на пять позиций.

К слову: Почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019

На первом месте осталась сборная Сербии, которая и обыграла украинский в четвертьфинале, а затем выиграла Евро-2019.

Однако 14-го места в рейтинге оказалось недостаточно, чтобы попасть на квалификационный турнир на Олимпиаду. Туда попадают только лучшие восемь европейских сборных, а на Олимпийские игры – только одна команда.

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Теги: Спорт Волейбол
Источник: 24 канал
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